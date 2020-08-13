日本美女藝人佐佐木希與大15歲諧星渡部建結婚3年，形象原本極為良好的老公渡部建前陣子遭爆「公廁性愛」、與6女劈腿等行徑，目前停工反省中。

諧星演《半澤》 兒嶋大翻身

而與渡部建共組「UNJASH」的諧星搭檔兒嶋一哉，9日以西裝扮相出現在夯劇《半澤直樹》下周預告中，他將從該劇第五集起扮演「國土交通相」（相當於交通部）秘書一角，他一人的臉部特寫鏡頭雖只有短短不到一秒，但SNS上立即響起一片「兒嶋下一集要登場了！」歡呼聲。

渡部建的諧星搭檔兒嶋一哉在《半澤直樹》中演出官僚的模樣。（取自TBS官網）

兒嶋雖是專業諧星，過去在UNJASH中一直處著「存在感低」或是「渡部旁邊的那個誰」次要位置，與渡部搭檔奮鬥多年後，終於登上日本諧星一線地位，兒嶋能以諧星身份演出超熱門劇《半澤直樹》即足以做為他耀眼的演藝事業勳章；渡部因外型相對討好，顯得兒嶋不及他，但據傳諧星界前輩常私下表示「全體來說，其實兒嶋比渡部有趣」。

兒嶋「Death CM」成都市傳說

他原訂6月開始的YouTube頻道因渡部偷吃事件，延至7月3日開始，前4天當中他雖只上傳2段影片，但頻道登錄者已超過8萬人，也超過了搭檔渡部的YouTube登錄者數，而渡部去年底就以開頻，上傳影片超過50，仍被兒嶋輕鬆超越。他們一支原已拍好的殺蟲劑廣告，也重新剪輯成兒嶋一人獨演版本，渡部則完全從各個露出媒介消失，兩人演藝地位戲劇性地大逆轉。

渡部建（右）兒嶋一哉。（取自官網）

巧合的是，近期與兒嶋合拍CM的藝人除渡部之外，另一個就是剛離婚的演員東出昌大，因此「與兒嶋合拍CM容易出事」並戲稱兒嶋演出的CM為「Death CM」，據傳眾廣告代理商對此「都市傳說」嚴加戒備中。

(中時 )