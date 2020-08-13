薛仕凌劇中受老師拜託擔任全裸人體模特兒。（台視提供）

薛仕凌劇中受老師拜託擔任全裸人體模特兒。（台視提供）

薛仕凌在台視八點檔《生生世世》演出個性陰柔、喜愛藝術的「謝玉樹」，他劇中接受老師拜託，當起全裸人體模特兒，全身僅一條布遮住下半身重要部位，怯生生接受指導擺出高難度動作。為了強調劇中角色虛弱、纖細的一面，薛仕凌說，那一天幾乎沒有進食，直到拍攝工作完成之後，才到便利商店吃點東西裹腹，被誇十分敬業。

薛仕凌表示，為了這場戲，他事前花了很多時間，思考如何最完美呈現這段表演，在體態及心態多有著墨，「玉樹的個性是很喜歡藝術，但要做人體模特兒會是怯的、害羞的。那場戲是整個人脫光沒有穿衣服，我想要他有一種瘦弱，不希望身體看起來很強壯、或是很有精神。呈現出玉樹虛、弱、衰（不是倒霉喔）的狀態。」

薛仕凌因為這角色需要纖細柔弱的體態，為了避免讓原本精實的身材看起來太壯，他暫時放棄了喜愛的衝浪活動，改為跑步維持身體能量。劇中在父權至上的家庭長大，因不符合家長的「期待」被狠狠矯正，令許多人看了替他心疼。好在劇中的他沒有被外界聲音干擾，依然堅持前往藝術道路。

(中時 )