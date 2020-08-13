勇士二當家「浪花弟」克雷湯普生在受訪時預言，公鹿將在總決賽4比3擊敗快艇，奪得本季總冠軍。

眾所周知，克雷湯普生的老爸麥克湯普生手中唯一冠軍戒就是在湖人時期拿到了(1987-88球季)，然而克雷湯普生卻甘冒大不諱，違背老爸的旨意，無視本季西區龍頭、全聯盟戰績次佳的湖人，直言公鹿奪冠，簡直是太大膽了。

然而外界卻認為克雷湯普生是話中有話，當中的關鍵人物無非就是「字母哥」阿提托康波了。阿提托康波即將成為自由球員，克雷湯普生的話就是希望博得字母哥對於勇士的好感，進而提升爭取加盟的機會。

勇士本季雖然戰績墊底，但史提芬柯瑞與克雷湯普生都快要歸隊，加上卓雷蒙格林以及昔日狀元郎威金斯，更重要的是他們有機會拿到選秀狀元籤，如此一來勇士將再次躍居為聯盟頂級球隊，倘若又成功獲得字母哥加盟，那麼下個賽季總冠軍恐怕就會成為他們的囊中物了。

(中時 )