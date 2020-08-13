林志玲（右）與伍佰一起為外送品牌代言。（Uber Eats提供）

AKIRA特地手作的美味日式拉麵。（林志玲工作室提供）

「台灣第一名模」林志玲去年與日本「EXILE」放浪兄弟成員AKIRA結婚後，漸漸淡出演藝工作，鮮少露面的她，今（13日）與伍佰代言外送品牌Uber Eats。難得的是，林志玲雖然人在日本，但仍敬業接受越洋訪問，這也是她在婚後首次大方分享幸福婚後生活，「我覺得結婚後，這種安心感、安定感是以前沒有的。」而「國民姐夫」AKIRA也熱情在一旁用日文問候台灣媒體：「你們好！大家多吃一點」，林志玲也幫忙翻譯，2人甜蜜感情不言而喻。

林志玲喜孜孜地說：「結婚後你說如果人（AKIRA）有什麼不一樣的地方，我覺得會發現更多可愛的地方耶！」她說，自己格外珍惜這段防疫在家的期間，「應該是以前我們可能太多工作了，其實很少這麼長時間的相處。現在就算在家裡看他練舞就覺得很可愛！」談起在東京生活的防疫撇步，她則準備完善，就算去超市也一定會戴手套和全臉面罩防護。

持續為懷孕做準備的她，被問到「做人進度」時，則笑著說：「我就知道你們會問這個，我也很期待，但確實還沒有。」更逗趣反問媒體：「你們有建議嗎？還是要call out命理老師！」她透露自己收到很多朋友給的助孕禮物，她開玩笑說道：「大家都說這些東西要放在枕頭下才有用，我的枕頭就越來越高，但謝謝大家禮物，我們現在會每天禱告，期待好事發生。」

她這次為外送品牌代言，本身也是愛用者的她透露最常點台灣口味的料裡，像是麻油腰子和滷肉飯等，她說，每次迎送外送員都戴著口罩，所以目前沒有被認出來，她不忘開自己玩笑說道：「我的重點是不能講話，我每次一講話就被認出來！」問起林志玲為何能保持好身材，她則說：「我是那種永遠不會放棄美食的人，所以就一定會堅持運動！」除了會用手機APP規律運動外，也會與老公一起「雙人運動」，慢跑鍛鍊身體。

她也分享在東京的恬淡生活，小倆口常在家下廚，偶爾才會叫外送，點餐珍珠奶茶等甜點度過下午茶時光，滿足思鄉情。她分享AKIRA最愛林準備的紅酒燉牛肉，「每次煮這個他就會吃比較多飯，他很愛吃白米飯，3餐都吃」，而最近2人都想吃拉麵，迫於疫情關係都待在家，「他做了超級超級好吃的日式拉麵，還親自用大骨去熬湯，我都覺得我越來越胖了，都很怕被你們拍到，不過現在健康最重要，免疫力好，抵抗力才會強」。問起有沒有機會夫妻倆有工作上的合作，「是有這樣的邀約，希望年底前有機會發生」。

林志玲6月底返台，「剛好我爸爸身體剛好有點不舒服，所以也搭上拍攝時間」，她人善心也美，連續2天的拍攝都準備港式下午茶冰火菠蘿油、鴛鴦奶茶請客，廣告殺青後還準備親筆簽名小禮物，讓工作人員又驚又喜。首波廣告中，可以看見林志玲與伍佰在夢幻粉紅的房間中俏皮互動，林志玲點餐外帶她最愛的永和豆漿的爆漿蔥油餅和熱米漿，更拿起吹風機造風，幫伍佰「造勢」，他還大喊「擱來，催落去」，令人捧腹大笑。

有趣的是，當伍佰透露平時愛吃的餐點時，他隨口表示：「我不點日式（料裡），其他都可以點。」不料下一秒瞬間意識到林志玲老公就是日本人，讓他尷尬連忙道歉，2人也笑成一團。在幕後花絮中，對熱衷摔角的伍佰則還替林志玲畫上閃亮的摔角煙燻妝，讓她讚道：「有帥！我太美了。」（台北－東京連線）

(中時 )