左起為劇場導演陳煜典、魔術師周瑞祥及藝術家王磑，他們共創新作《新人類計劃：園遊會》，融合魔術、戲劇與影像，讓觀眾走進劇場，探索自身潛能。(台北藝術節提供)

周瑞祥憑空燃燒紙張，使參與觀眾驚呼不已。(台北藝術節提供)

周瑞祥拿起玻璃杯碎片啃咬，挑戰一般人眼中的「不可能」框架。(台北藝術節提供)

咀嚼玻璃碎片而不受傷，聽來不可能，走進劇場卻連一般人也能做得到。魔術師周瑞祥、劇場導演陳煜典及藝術家王磑，共創新作《新人類計劃：園遊會》，融合魔術、戲劇與影像，讓觀眾走進劇場，探索自身潛能，成為能夠呼應外界變化的「新人類」。

周瑞祥表示，進化不一定是變強、變厲害，而是當人遇到不可違抗的框架時，要擁有什麼樣的力量，才能夠在框架下繼續存活、活在原本想要活著的世界，「像在疫情下，人類也許進化的就是內在。當我們都無法接觸、碰面的時候，我們要如何確定自己存在？」

《新人類計劃》是周瑞祥、陳煜典及王磑去年啟動的創作，著重開發人體潛能，《新人類計劃：園遊會》是三部曲計劃中的第二部作品。周瑞祥發想如何演示人體潛能，陳煜典負責組織周瑞祥與觀眾間的互動，王磑則是影像統籌，並共同構思表演如何呈現。

陳煜典表示，有別於首部曲《新人類計劃─事件No.1》選在戶外大場地演出，二部曲則規範觀眾人數，讓每一位觀眾都能在周瑞祥引導下，接觸到自己的「超能力」。

何謂超能力？周瑞祥舉例，如去年開發的「苦行僧」，針能夠穿過手掌而不受傷，今年開發超能力則有8項，其中包含邀請觀眾一起體驗咀嚼玻璃杯碎片，利用看似魔術手法進行的表演，讓觀眾挑戰「不可能」的框架，並探索虛實界線。

陳煜典表示，《新人類計劃》本身探討的便是虛實界線、限制與自由，尤其今年因疫情對所有人來說都是充滿限制的一年，對二部曲創作也有影響。如今年表演中，特別運用「火」的元素強化不同超能力，利用燃燒的火焰，傳達既緩慢又快速消失的侵入感。凡是被火接觸到的物品，都會消失殆盡，一如疫情一般，不分人種，快速蔓延在各個角落，將大眾捲進無力中。

學習魔術表演已邁入15年的周瑞祥，也希望以《新人類計劃》讓觀眾翻轉對魔術的印象。他表示，追溯魔術歷史能發現，魔術在過去是被視為魔法，且能真正幫助人類現實生活的，但因人類文明越來越先進，大眾漸漸將魔術看成表演或娛樂，魔術能發揮力量越來越小，期待能利用《新人類計劃》，讓觀眾思考究竟這些超能力是魔術還是表演。

《新人類計劃：園遊會》將於台北藝術節中登場，8月15日至8月21日在台北市中山堂光復廳演出。

(中時 )