有時候身體受到劇烈撞擊後，雖然外觀沒有明顯外傷，但裡面可能早已出大事。婦產科醫師李偉浩節目上分享，有一名年輕媽媽因為帶孩子去公園玩翹翹板，沒想到孩子太調皮，害她撞到私密處，甚至隔了一天下體腫到和拳頭一樣大，嚇得她趕緊就醫求助。

李偉浩在節目《醫師好辣》上分享，之前收治過一名媽媽，帶孩子到公園玩翹翹板，因為孩子太調皮，在翹翹板上用力一跳，翹起的另一端不慎重擊到媽媽的胯下，媽媽當場倒地，由於回家檢查後沒有明顯外傷，就先暫時冰敷。

李浩偉繼續說，這位媽媽隔了一天之後，越來越不舒服，決定溫敷，沒想到又隔了一天之後，竟然早上痛到無法起床，下半身痛到受不了，先生一看發現下面腫得跟拳頭一樣大，只能緊急叫救護車。

玩個翹翹板撞到，竟然造成嚴重血腫。（摘自YT《醫師好辣》）

李浩偉表示，經過檢查後，左側外陰腫了一大部分，不僅如此，血腫竟然腫到肛門，比想像中的還要嚴重，因此醫師幫這位媽媽安排住院開刀。

李浩偉描述，由於血腫延伸到肛門部分，因此一刀劃下去，從外陰部直接到了肛門口，這刀長達12公分，血塊掏出來有150c.c，相當於半罐鋁箔包，由於傷口過大無法縫合，醫師還放了引流管，也讓這名媽媽整整住了10天的醫院。

(中時新聞網)