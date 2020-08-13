今年夏天氣溫相當高，台灣甚至出現40度高溫，因此許多人趁放假到海邊、水樂園玩水消暑，說到玩水也是眼睛可以吃冰淇淋的時候，不少妹子會穿上養眼比基尼，光看也覺得消暑，不過有網友爆料，中部知名水上樂園出現「變態男子群」，趁機猥褻女遊客，而目前警方已經逮捕一人。

女網友在論壇「dcard」上PO文警告女性，表示日前她們一群女生高中同學，到中部知名的水上樂園玩耍，一群人在人造海浪區玩大海嘯，當海浪打過來滅頂時，「有人很大力扯了我的比基尼綁帶，和外面小背心肩帶，但是海嘯退去，我站穩後轉頭就沒看到人了」，一開始以為是小朋友或其他人不小心扯到，但朋友剛好錄下過程。

影片中可以看到海嘯正樣打過來時，一名男子靠女網友很近，等海嘯退去，馬上就游離開，手機也錄到男子伸出手的畫面，「很明顯是老手，合理懷疑旁邊是同一群人」。文章曝光後，也有曾經受害的女網友留言表示，看影片感覺是同一群人，認為可能是利用19歲以下免費入園的優惠，在泳池裡伸出鹹豬手猥褻女性。

網友透露這群人特徵是「一群黑黑的男生、團體行動、基本上都戴深色泳帽居多」，提醒女性遊客一定要小心。針對網友爆料，警方也證實確有此事，且已經逮捕一名未成年男姓嫌犯，詳細情形有待調查。

(中時新聞網)