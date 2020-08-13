效力歐力士的台灣投手張奕睽違11個月重返一軍，本季初登板就要對上洋聯戰績龍頭軟銀，主投5局被敲6支安打、失3分，雖然最後承擔敗投，不過也有2度三振掉強打柳田悠岐的精采表現，賽後他坦言心情有些緊張，並且自責挨了一發全壘打。

張奕去年12強擔任中華隊先發投手，封鎖韓國隊打線且獲選最佳先發投手而一戰成名，不料春訓卻發生手肘不適，調整大半年才回歸一軍，本季於二軍表現不錯，4場出賽自責分率僅1.86，也讓他獲得重返一軍的機會。

可惜的是前2局張奕發生亂流，2局下半挨了今宮健太一發陽春炮，又被周東佑京敲出全壘打牆邊的三壘安打，失掉2分比數被逆轉，5局下半又被連敲3支安打失1分，最後投滿教練團給的5局任務後就退場休息，歐力士以1比3吞下6連敗，張奕本季初先發吞下敗投，但讓賽前打擊率高達3成91的柳田悠岐3打數無安打、連吞2K，有亮眼表現。

前2局出現亂流失分，用球數也偏多，但之後張奕漸入佳境，「一開始我有些緊張，因為已經很久沒在一軍出賽了，不過從第3局後投球漸漸回穩，有找回自己的節奏，但第2局第一球就挨轟，會好好檢討，該如何在勝負關鍵時和打者周旋。」

(中時 )