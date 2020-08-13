因新冠肺炎疫情影響，導致瓊斯盃籃球賽歷來第3次停辦，中華籃協為了回饋球迷，8月31日至9月6日將在台北體育館（紅館）舉辦「2020台灣夏季籃球挑戰賽」，觀眾免費入場，賽事代言人盧廣仲則錄製影片，呼籲觀眾來支持籃球。

本次挑戰賽由裕隆納智捷、台灣銀行、九太科技、台灣啤酒4隊交鋒，今記者會邀請裕隆教練邱大宗、「男模」呂政儒、台銀教練陳國維、張博勝、九太教練劉嘉發、于煥亞與台啤教練周俊三、「小安」蔣淯安出席。其中小安因前兩周左腳「翻船」，目前仍在復健、休息階段，恐怕無法在挑戰賽中登場。

小安傷勢須等1個月才能評估，他樂觀笑說：「當時該有的防護措施都有做，遇到了就只能隨遇而安，好好休息。」現階段主要是以上半身重訓為主，期待能早日康復，重返球場。

陳國維則說：「這次是檢視訓練成果的好機會！」4隊總教練誓師喊話，現階段為準備期，希望能在夏季挑戰賽打出好成績，展現SBL季後苦練成果，賽制為4隊在初賽會交手兩次，第1輪勝隊獲積分1分；第2輪勝隊獲積分2分，待9月6日決賽，由積分第1與第2名爭冠、第3與第4爭季軍。

歌手盧廣仲擔任這次的公益代言人，具陽光、正向、積極特質的他與籃球相符，因此讓九太科技董事長沈會承相中，百忙中特別抽空與4位球星拍攝公益廣告外，還特別錄製VCR的他說：「你最愛的SBL球星會在現場等你，快來和我一起為支持的球隊加油！」對此周俊三幽默笑說，有「廣仲」就會有「觀眾」啦！

(中時 )