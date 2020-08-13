台銀籃球隊全新主視覺標誌。（取自台銀籃球隊FB粉專）

台灣銀行籃球隊日前在粉絲專頁公布全新主視覺標誌，以企業標誌為核心被堅定TRUST（信念）包覆，由内而外凝聚一心綻放因堅定而無畏無懼的光，總教練陳國維今天也透露設計想法，並感嘆設計真的是一門不簡單的工夫。

陳國維表示，這次主視覺標誌是請朋友幫忙設計，希望結合台銀和自己很喜歡的信念精神，其間來回溝通，也要和公司報告，最後順利產生，也深覺設計真的很不簡單。

今天出席2020台灣夏季籃球挑戰賽記者會，陳國維和台銀隊代表球星「喇叭」張博勝身上的黑上衣，都印有球隊全新主視覺標誌，陳國維並說：「上季SBL結束後，因為新冠肺炎疫情遲遲不確定下一個戰場，後來確定有夏季挑戰賽，有種光明的感覺，所以運用堅定的信念化為耀眼的光為主設計符號，讓團結凝聚意象化。」

而台銀隊隨著傷兵陸續歸隊訓練，備戰接下來的挑戰，團隊氣氛漸漸提昇，大家努力趕進度操練，今年選秀會挑進的台灣師大好手蘇士軒、簡家暐努力融入團隊，學習台銀隊新舊戰術，「全隊都很興奮要打比賽，希望可以完美呈現訓練成果。」

(中時 )