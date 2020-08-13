中國低價鋼鐵傾銷、原物料漲價加上汽車需求疲軟之故，德國重工業巨頭蒂森克虜伯集團（ThyssenKrupp）13日表示，旗下鋼鐵部門Thyssenkrupp Steel Europe今年恐面臨10億歐元的營業虧損，增添重整或出脫鋼鐵業務的壓力。受此消息打擊，蒂森克虜伯周四股價重挫16.2％，該集團今年稍早才以172億歐元脫手電梯事業。

(工商 )