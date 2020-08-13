ThyssenKrupp前景黯淡 股價重挫 20:552020/08/13 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國低價鋼鐵傾銷、原物料漲價加上汽車需求疲軟之故，德國重工業巨頭蒂森克虜伯集團（ThyssenKrupp）13日表示，旗下鋼鐵部門Thyssenkrupp Steel Europe今年恐面臨10億歐元的營業虧損，增添重整或出脫鋼鐵業務的壓力。受此消息打擊，蒂森克虜伯周四股價重挫16.2％，該集團今年稍早才以172億歐元脫手電梯事業。 (工商 ) #ThyssenKrupp #股價 #鋼鐵 #蒂森克虜伯 #億歐 也許您會感興趣 推薦閱讀 ABF三雄夯 高盛加入外資升評潮 04:102020/08/13 證券．權證 狂轟61分 利拉德封神 04:102020/08/13 運動天地 二大趨勢加持 生技業擁長線商機 04:102020/08/13 投資理財 集中採購助攻 儒鴻、聚陽吸睛 04:102020/08/13 證券．權證 寧德時代擬砸190億 投資優質上市企業 04:102020/08/13 全球財經 永續基金夯 規模首破1兆美元 04:102020/08/13 全球財經 台積強彈 股王、鴻海扯後腿 台股仍登12763 14:232020/08/13 財經 熱門股－華星光 轉機題材股價揚 04:102020/08/13 證券．權證 15檔上半年賺贏去年 逆勢吸金 04:102020/08/13 證券．權證 無畏央行金檢 台幣早盤仍勁升1.6角 11:042020/08/13 財經 財經熱門新聞 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 財經 快訊》和碩以每股87.5元收購股權 鎧勝私有化下市 - 財經 友人押10張股王下場慘 老謝：大立光該為散戶想想 - 財經 從低收入戶到年薪三百萬 永慶房屋郭俊輝人生逆轉勝 - 財經 旺House》 六都房市誰最熱？ 交易量排名曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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