疫情衝擊減弱 澳洲7月就業人口新增逾11萬 20:552020/08/13 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠疫情衝擊減弱，經濟重拾動能下，澳洲統計局13日公布，7月就業人口新增11.47萬，但仍比3月少了50萬；失業率雖自6月的7.4％小升至7.5％，仍是1998年以來新高。上月就業增幅主要是靠兼職職務拉抬，新增7.12萬個，全職職務僅新增4.35萬個。 (工商 ) #新增 #疫情衝擊 #減弱 #就業人口 #職務 也許您會感興趣 推薦閱讀 美股半導體強彈 台股早盤大漲逾百點 09:242020/08/13 財經 政院拍板明年編後疫情總預算 債務大爆發創5年新高 14:002020/08/13 政治 《通信網路》疫情來攪 智邦H1獲利不如預期 11:082020/08/13 財經 和泰車賺翻加薪3％ 04:102020/08/13 財經要聞 《國際經濟》澳洲7月就業大增 惟失業率仍創22年新高 14:492020/08/13 財經 菲律賓單日確診再添逾4000例 病故增23例 18:002020/08/13 國際 川普600美元失業補助 總支出2,500億美元 04:102020/08/13 全球財經 受疫情影響 牧心月餅訂單掛零 18:402020/08/13 寶島 統一H1獲利 下滑1.9％ 04:102020/08/13 財經要聞 《台北股市》MSCI季調 台股權重2降1持平 10:002020/08/13 財經 財經熱門新聞 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 即時 鴻海法說爆超大驚奇 台股好戲在後頭 - 財經 友人押10張股王下場慘 老謝：大立光該為散戶想想 - 財經 台積電斷貨 華為找誰救？美媒爆只剩1條活路 - 財經 快訊》和碩以每股87.5元收購股權 鎧勝私有化下市 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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