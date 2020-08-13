新冠疫情衝擊減弱，經濟重拾動能下，澳洲統計局13日公布，7月就業人口新增11.47萬，但仍比3月少了50萬；失業率雖自6月的7.4％小升至7.5％，仍是1998年以來新高。上月就業增幅主要是靠兼職職務拉抬，新增7.12萬個，全職職務僅新增4.35萬個。

(工商 )