投信資產管理四大利多「蘊釀」中。金管會主委黃天牧13日與投信業高層座談，回應機器人理財可協助客戶自動調整部位的法規調整、ETF基金的投資人分散規定的放寬、投信兼營不動產投資信託（REIT）、與券商合作提供基金贖回代墊款，若四大法規架構都儘速放寬或放行，將有利投信管理資產更快速成長。

四大開放方向之一，即現在最熱門的機器人理財，除了提供客戶投資建議外，最重要的是自動加碼、減碼、再平衡等投資動作，若投信或投顧協助客戶自動調整投資部位，會涉及全委的法規，客戶單筆投資金額必須達500萬元以上，否則恐踩法規紅線。

證期局方面表示，會從機器人理財適用全委金額門檻調降，或從投顧執照增加資本額要求或相關管理機制兩方向去研議，投信業者比較傾向走投顧代操，較為簡單及限制少，這部分證期局表示會再與業者進一步討論。

二是先前壽險資金大量投資債券ETF基金，常出現一或二家壽險公司就「包檔」，證期局要求新募ETF基金單一投資人持有部位不逾50％，半年後要降到30％，但投信業者反應，會造成基金規模成長不易，如降到30％，就要找到至少四家大買家，建議新基金一定規模以下可豁免此規定，或是以投資人「人數」去限制，即雖然有一個大買家持有部位50％，但還有數十個小額投資人，亦可達到分散目的。

這部分證期局也承諾可以討論，且傾向是一定規模以下的小基金，可以先豁免投資人分散規定，以利基金募集及成長。

三是讓投資人更快拿到基金贖回款，現在是T+5，即基金贖回後5天，投資人才能拿到錢，若是急著加碼新投資或回補股票款，就會緩不濟急，因此投信公會18日要與券商公會討論，由銷售基金的券商提供「代墊款」，讓投資人贖回當天即可拿到錢，立即投入新投資或運用，券商則收約5天的利息，在低利率時期，一天可能才幾個基本點（1基本點等於0.01百分點）的利息。

證期局表示，群益投信、群益金鼎證目前正在沙盒實驗，這要修改券商款項借貸的規定，允許券商代墊基金贖回的「在途款」，可免事先徵提擔保品。

四是證期局要開放投信兼營REIT，將會舉辦公聽會，讓投信業者了解新開放方向。

(工商 )