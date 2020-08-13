許多人機車族喜歡在等待紅綠燈的時間，找路邊陰影處乘涼，不過這種行為其實是違反交通規則「違規臨時停車」。（圖摘自爆廢公社公開版）

烈日炎炎的夏天，許多人機車族喜歡在等待紅綠燈的時間，找路邊陰影處乘涼，不過這種行為其實是違反交通規則「違規臨時停車」的，恐會影響到其他用路人的行車安全。有民眾就PO出同事被檢舉的罰單示警，呼籲大家遵守交通規定。沒想到網看到罰鍰金額竟認為太少了，表示「最好再多一個0」。

儘管交通規則規定機車騎士不能刻意躲在陰影處等紅燈，仍有不少人以身試法。網友在臉書社團「爆廢社團公開板」上分享，表示同事騎機車躲太陽，公然停在路中央陰影處，乘涼的代價就是換來一張300元的檢舉罰單。

貼文一出，不少網友紛紛支持表示「停在那躲太陽不會不好意思嗎？」、「療癒，一張照片檢舉一堆人」、「右邊的圖很明顯，想躲太陽又不想排在別人後面」。更有網友指出「罰300元太少了！」、「罰太少！最好再多個0！」表示要騎機車就不要怕曬太陽。「自己橫在路中間，後車經過還要注意閃你」、「卡在那邊，都沒辦法往前過」、「我也怕曬，但我不會這樣躲太陽！因為我之前差點撞到躲太陽的人，明明就離路口很遠硬要躲。」

根據道路管理條例，騎機車等紅燈時為躲太陽而停在路中間陰影處的行為，已經觸犯違規臨時停車，經檢舉可開罰300元至600元；若停在黃網線則可以開處600到1200元，越線或壓在斑馬線則可開罰900到1800元；若停在左右轉專用道，妨礙後車前行，則可開罰600元至1800元。

(中時新聞網)