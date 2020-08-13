宏達電13日宣布與攜手技嘉科技，在台推出首款整合VIVE Cosmos虛擬實境系統的VR+電競筆電產品組合，「Cosmos Series x AORUS 15G」，以技嘉旗艦電競筆電機款AORUS 15G，內建替VR高階玩家所設計的專屬虛擬實境模式VR mode，讓玩家能快速輕鬆體驗VR 3A級的影音內容。

為帶給消費者穩定且完整的VR虛擬實境體驗，宏達電VIVE與技嘉旗下電競子品牌AORUS深度合作，在雙方研發部門經反覆測試、找出最適合VR環境的設定與配置，以一鍵開啟「專屬VR 模式」的獨家設計，搭配HTC VIVE、HTC U20 5G等產品，呈現PC-VR的串流、躍進全方位的視聽饗宴。

AORUS 15G並配置了Intel最新第十代 Core i7 H系列八核心CPU，及NVIDIA GeForce RTX20 SUPER（Max Q）系列GPU，且不同於一般效能筆電上配置許多繁複、讓人不知如何選擇的使用模式（Power Scheme），技嘉該款全球首台搭載AI的高效能電競筆電，能夠智慧偵測當下使用者正在執行的程式或遊戲，經由機器學習給予用戶在包含CPU、GPU及系統風扇效能配置的最佳化系統設定。

技嘉移動產品事業中心副總經理陳俊丞表示，經由AORUS筆電與HTC VIVE的結合，雙方在GAMING和CREATOR領域軟硬體整合資源，加上技嘉筆電內建的獨家專利散熱系統及人工智慧軟體引擎，在VR的內容運算亦有如虎添翼的助益。預期兩方此回的合作，將能帶給玩家最佳的VR遊戲體驗。

「Cosmos Series x AORUS 15G」自即日起至9月30日，搭配VIVE Cosmos享組合優惠價89,890元，搭配VIVE Cosmos Elite享組合優惠價96,890元，單機建議售價為70,990元，今起於HTC專賣店、HTC專櫃門市、VIVE體驗門市及HTC網路商店上市販售。

此外，即日起至8月31日，於HTC VIVE網路商店選購「Cosmos Series x AORUS 15G」，可獲贈HTC VIVE網路商店配件優惠券1,000元，於HTC專賣店及專櫃門市選購還可搭配振興券加碼活動，再享振興券3,000元可兌換4,000元加碼優惠。

另今日獨家於線上開賣的PChome 24h購物平台，將搭配加碼贈送「AORUS M3遊戲滑鼠」（市價新台幣1,390），並提供最高36期刷卡無息分期優惠。

(工商 )