國3北上兩車追撞 車流回堵長達6公里 21:022020/08/13 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國3傳追撞事故，回堵長達6公里。（新北市消防局提供／張睿廷新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號北上48K樹林段晚間7時許發生車禍，2部自小客車與1部休旅車追撞，無人受困，其中1名女子胸部受傷，送醫救治，另外1男1女輕微擦傷，休旅車上的乘客1男2女則未受傷，警消封閉3線道，僅留1線道供通行，回堵一度長達6公里，目前持續紓解中。 (中時 ) #受傷 #休旅車 #公里 #追撞 #救治 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市鄭州路與塔城街口 兩段式左轉試行3個月 04:102020/08/13 地方新聞 只差8天入國籍 小明爸爸靜坐求援 04:102020/08/13 生活新聞 16檔獲利季季高 外資捧 04:102020/08/13 證券．權證 嬌貴貓皇被熱氣「煞到」暴衝進屋 笑翻220萬人 14:322020/08/13 萌寵 失蹤男托夢「在水裡」 村民盛傳被魔神仔牽走抓交替 15:422020/08/13 社會 「草蜢隊」成員自曝強光灼傷眼角膜 失明多日「每分鐘都害怕」 09:582020/08/13 娛樂 社口犂記 台式月餅香飄百年 04:102020/08/13 產業特刊 白俄羅斯爭議總統大選後 3日動亂6000多人遭捕 13:332020/08/13 國際 北埔膨風路跑活動 飽覽客家風光 12:212020/08/13 體育 悍將打教換手氣 蔣炮轟隆隆 04:102020/08/13 運動天地 社會熱門新聞 重機停河堤汽車停車格 4天後驚見慘狀 木柵車主飆罵：鼠輩 - 社會 致命「性」吸引力？狂聞粉紅安全帽 內褲男趴機車「動次動次」 - 社會 男師交纏小20歲白嫩女學生 全身鏡前合體 「四腳獸」片外流 - 社會 痛心直擊》山老鼠獵殺黑熊吃下肚 台灣首度非法獵熊影片曝光 - 社會 重男輕女 前參謀總長羅本立遺產只給2子 女兒攜子闖屋抗議挨告 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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