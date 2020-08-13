國道3號北上48K樹林段晚間7時許發生車禍，2部自小客車與1部休旅車追撞，無人受困，其中1名女子胸部受傷，送醫救治，另外1男1女輕微擦傷，休旅車上的乘客1男2女則未受傷，警消封閉3線道，僅留1線道供通行，回堵一度長達6公里，目前持續紓解中。

(中時 )