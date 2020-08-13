國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁明天(14日)選前之夜，將在台糖物流園區廣場舉辦，前高雄市長韓國瑜今晚終於決定為李站台，韓國瑜坦言，「韓粉還在嗎？」他不在乎明天有多少人為他而來，他只是誠懇地想和大家說說話，很想念大家。

韓國瑜曾在台糖物流園區廣場舉辦造勢大會，此次再重回舊地，韓國瑜接受《聯合報》專訪時直言百感交集，雖然他知道站台可能會被攻擊，不過他說，不怕受傷，義無反顧做該做的事。

韓國瑜晚間在臉書宣布將為李眉蓁站台，「明天晚上我將和幾位志同道合的夥伴們一同到高雄，為參與高雄市長補選的李眉蓁 議員加油打氣，也邀請所有支持我們的好朋友一同來現場，大家團結一心、一起加油。明晚見！」

韓國瑜該貼文一出，短短1小時就湧入3萬多個讚，將近5千則留言，有韓粉說：「您的任何決定，我們都支持到底。」、「非常想念韓總，非常高興非常期待，我們永遠挺韓總，沒離開！」、「大家都在等您！」、「一枝穿雲箭，千軍萬馬來相見！」、「始終不渝，不離不棄。」、「親愛的韓總，終於可以看到您了。」、「鳳山人我一定到，加油！支持！」、「何懼流言，勇敢承擔，雖千萬人吾往矣！大哉韓國瑜。」

(中時新聞網)