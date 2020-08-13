台鐵台中火車站今天晚間因號誌故障導致南北班車延誤，乘客抱怨車站次序大亂。台中火車站站長葉仁和表示，晚間6時51左右，車站鐵路號誌發生故障，為考量行車安全，須採嚴謹的安全檢查才能發車，前後影響11班次發車、平均延誤20至30多分鐘不等，造成乘客不便，深表歉意。

今天晚間有乘客在網路臉書抱怨批評，台中火車站疑因號誌故障，導致南北班次大亂，他搭乘班車嚴重誤點，還批評台鐵方面竟連一句道歉都沒。

台中火車站站長葉仁和對此回應指出，台中火車站鐵路號誌在今天晚間6時51分發生故障，為安全考量，修復後仍須進行嚴謹的安全檢查，才能讓列車恢復行駛，經必要檢查程序後，於晚間7時56分全面恢復通行。

葉仁和表示，此事件造成11班次列車延遲發車，班次平均約延遲20至30多分鐘，造成旅客不便深表歉意，並請乘客見諒。

葉仁和說明，台中火車站是複線鐵路，除了上、下行列車可各跑西、東線鐵道，不會互相干擾，而兩者間可透過號誌來調度調整。

(中時 )