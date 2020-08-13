台美關係加柴添火！外貿協會今舉辦「台美企業聯盟」成立大會，共有包括聯發科在內的1000個台灣企業會員加入。預計等疫情結束後，帶台商拜訪美國前500大企業、並因應供應鏈重組於當地設立園區等，拓展台商商機。貿協並認為，此商業交流對台美FTA簽署有正面效益。

貿協從去年就深耕台美企業交流，2019年底先成立台美商務交流中心。今年年初決定成立「台美企業聯盟」，先開始募集會員，短短時間有超過1000個會員加入，包括聯發科、友嘉、上銀、台電等。

今聯盟正式大會上，美方AIT副處長谷立言、美台商會會長Rupert、各州在台辦事處代表出席，我方廠商則有友嘉總裁朱志洋、李長榮化工總裁李謀偉、光寶副董事長陳廣中，以及電電公會、工具機公會力挺。

外貿協會董事長黃志芳說明聯盟成立目的，未來會在貿易、投資、產業、人才、新創五大領域上進行交流合作。但因為現在是疫情期間，台美聯盟會先建置數位交流平台，在上面做商情交流、人才交流、創新技術分享，等疫情後才會有一連串行動方案。

黃志芳進一步說，行動包括在美國設立行銷中心，成立台美交流工作坊，帶隊拜訪Fortune 500大企業。並會組織企業會員到美國各州實地考察，因應台美供應鏈重組協助赴美投資廠商佈局，設立園區。

今天上任的經濟部國際貿易局局長江文若認為，許多美國知名企業包括Google、Facebook、Microsoft在台灣設有據點，台美企業聯盟的成立將有助於落實台美雙邊合作。

工具機公會理事長許文憲也對聯盟寄予厚望，認為美國航太、半導體都具水準，台灣則是有完整自然成形的零組件供應聚落，兩邊可以互補，聯盟可以幫忙。

除協助台商到美國拓展商機外，黃志芳說，相信此聯盟成立，對未來台美FTA自由貿協議訂簽署環境也絕對有正面效益。

(中時 )