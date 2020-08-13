農曆6月24日關聖帝君千秋聖誕，13日縣長林明溱前往國姓鄉楞嚴宮參加慶典，並主持開香祈福儀式，並親贈匾「帝德巍峨」向關聖帝君賀壽，並求疫情早日解除，縣民健康平安。
13日適逢關聖帝君千秋聖誕，林明溱會同立委馬文君等人，前往國姓鄉楞嚴宮進行參香，由林明溱主持開香祈福儀式，祈求疫情早日解除，縣民平安健康，並親贈廟方匾「帝德巍峨」向關聖帝君賀壽。
林明溱表示，楞嚴宮主祀關聖帝君，威靈顯赫，是國姓鄉重要的信仰中心，也是生活休憩場域，縣府近年投入逾千萬經費，完善步道及公設，提供信眾更好的活動環境，未來也會與馬文君密切合作，向中央爭取更多經費，完善地方建設，提高鄉親生活品質。
楞嚴宮主委彭寶聰表示，楞嚴宮於921大地震中部分損毀，在各方信眾踴躍捐款下，歷經11年重建，在民國99年竣工後，香火更鼎盛，信眾絡繹不決，也感謝縣府重視此地，投入大筆經費完善公設，讓鄉親有優質休憩環境。
(中時 )
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