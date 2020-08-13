高雄市長補選投票日進入最後倒數，各黨候選人都在做最後衝刺拚選票，然而，前市長韓國瑜是否現身替李眉蓁輔選，更是最近各界關注焦點，而他本人也於今(13日)晚證實，明(14日)晚將到高雄，為李眉蓁加油打氣。消息曝光後，先前曾賭300片雞排，說韓國瑜一定會出來的名嘴李正皓，今晚也發文，「親愛的小雞，你們的寶貴生命又被我保住了。」

韓國瑜今晚在臉書證實，明天晚上將和幾位志同道合的夥伴們一同到高雄，為參與高雄市長補選的李眉蓁議員加油打氣；他也邀請所有支持他們的好朋友一同到現場，「大家團結一心、一起加油。明晚見」。

而消息曝光後，李正皓則是在臉書寫下，「從韓國瑜會讓國民黨被三殺（立委、總統、高雄市長）、罷免票超過70萬票，到現在選前韓國瑜與李眉蓁合體，我的預測從來沒有錯過。這是預測，不是預言。」

李正皓還說，「預言是神的能力，我不是神，我只是記得先脫下政黨色彩的眼鏡，再來判斷政治的局勢而已，這是基於理性分析的邏輯推演。」

然而，韓國瑜明天將會現身的消息曝光後，更是引起大批韓粉關注，很多人都說，「太讚了」、「韓家軍一直都在」、「真是大快人心啦」，但也有人認為「就怕會有人拿這做文章傷害韓市長」。

(中時新聞網)