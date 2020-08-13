外媒日前報導鴻海董事長劉揚偉銘表示，由於貿易戰爆發，中國大陸作為世界工廠的時代已經結束。鴻海集團8月13日在公司官網對此消息予以否認，稱媒體發布的內容為自行揣測，屬過度解讀。

《彭博社》先前曾報導稱，鴻海集團董事長劉揚偉表示，公司將更多的產能遷至東南亞等地，但中國大陸仍將在鴻海的生產帝國當中發揮關鍵作用。劉揚偉表示，公司正逐步在中國境外提高產能，目前在中國大陸以外的產能為30%，去年6月為25%，該比例將會繼續提高。

報導稱，劉揚偉還說，不論是印度、東南亞還是美洲，每個地方都將有一個製造業生態體系，但中國大陸仍將發揮關鍵作用，但作為世界工廠的時代已經結束。劉揚偉表示，公司會將更多的產能遷至東南亞等地，以避免中國生產的商品進入美國市場時被加征關稅，海外生產比例將會繼續提高。

《多維新聞》引述《彭博社》稱，鴻海精密為蘋果手機主要供應商，計畫將供應鏈分拆，分別服務中美兩地市場。目前中國大陸是iPhone手機、Dell電腦、任天堂Switch遊戲機等各類電子產品的生產基地。劉揚偉曾在去年表示，如果有需要，蘋果最有價值的產品──iPhone也可以在中國以外生產。

報導說，富士康一直在重組其傳統上以大陸為中心的業務。鴻海精密是蘋果計畫在印度擴大業務的組裝合作夥伴之一，在美中關係緊張之際，鴻海此舉可望幫助iPhone製造商擴大在印度的業務，並將蘋果的部分供應鏈轉移到中國以外。

不過，鴻海8月13日中午在證交所發佈澄清消息，否認《彭博社》的報導。聲明中說，鴻海今年第二季投資法說會中，對外提供的簡報資料與相關問答，都沒有針對單一客戶、廠區以及產品資訊發表評論，並強調《彭博社》當天針對鴻海第二季法說會的相關報導中，營收成長動能牽涉的相關產品，為媒體自行揣測解讀。

鴻海強調，《彭博社》報導法說會時，鴻海對外闡述的全球產業趨勢看法過度解讀，標題也誤導曲解當日說法，特此嚴正澄清。

(中時新聞網)