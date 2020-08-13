就讀小一將升小二的男孩在安親班被老師痛打到遍體麟傷，補習班表示施暴的女老師疑似卡到陰。（家長提供）

斗六市一名小一男童11日上安親班，被女老師抓狂式毒打，遍體麟傷到處瘀青，眼睛黑得像熊貓，小男童心理受創嚴重。安親班指稱女老師「卡到陰」，家長無法接受，希望政府立法規範精神疾病患者不能當老師或從事補教業。

張姓家長表示，女老師10日說一堆怪力亂神的語言，跟兒子預告要打他，但兒子聽不懂沒說，11日照常到安親班。

11日女老師命令兒子不要看她，接著把他拖到廁所用拖把柄打手、腿、臉，兒子大聲哭叫。

張父表示，兒子當下被嚇傻，只知道女老師一直打，不知道打了多久其他老師才來營救。

張父說，兒子被毒打的時間是下午1點，安親班3點才帶去醫院驗傷，班主任打電話跟他說「兒子跟老師起了一點衝突，現在在醫院」，建議不要讓阿公來接。

張父到醫院一看兒子差點心碎，兒子遍體麟傷、鼻青臉腫，後腦腫一大包，更氣的是驗傷的醫院設備老舊，斷層沒拍清楚。

安親班向張父解釋，「該名女老師疑似卡到陰，說自己這輩子是基督徒，上輩子是道教徒，兒子的靈晚上會干擾她」。

張父說，目前盡量安撫兒子，讓他恢復平靜，觀察有沒有腦震盪，希望政府明確立法不可讓精神疾病患者任教，否則現在精神病患殺死人無罪，他不希望還有小孩受到跟他兒子一樣的傷害。

安親班已將女老師解聘，承諾會負起一切責任，也會每天到孩子家中探望，有誠意一起度過傷痛。家長表示同意。

教育處長邱孝文表示，安親班指稱女老師卡到陰、被沖煞的情節還要調查，安親班未在第一時間通報視，將處5萬至25萬元罰鍰；女老師則送「不適任教師審查委員會」審議，視情節予以處分一年至四年或終身不得任教。

(中時 )