夫妻倆牽手一同經歷人生的風雨，走過彼此大半的人生，當面對分離時，那種不捨是無法言喻的。重症名醫陳志金就分享，曾有1名老阿公，風雨無阻每天都會騎車來探視老伴，且阿公每天都會特別叮嚀護理師小細節，一定要讓老伴保持整齊，陳志金也說，「這些看起來像挑剔的事，都代表著阿公對阿嬤的在乎」。

陳志金昨(12)日在臉書發文表示，自己碰過1位感情極深厚的老夫妻，阿嬤雖臥病在床，但阿公風雨無阻，每天都會騎1個小時的車前來探視，且慎重的叮嚀，「棉被要蓋兩層，要蓋到腳趾頭；嘴唇上的血跡要擦乾淨；手要抬高，才會消腫。」雖這些小細節護理師們早就記得，但同時也明白，這些嘮叨都是阿公對阿嬤的愛，所以也樂意配合。

「阿公每一次都是流著眼淚深情的看著阿嬤」，其實阿嬤的病況不樂觀，家人也不想讓阿嬤辛苦，想讓她平順的走。但有次阿嬤連續兩天血壓掉到40-50，通知阿公和家人趕過來以後，血壓卻又回升了，但家人心裡也有底，所以決定不急救。

陳志金也想起阿公交代過的事，知道阿嬤一定很注重儀容，因此走到她身旁告知，「今天照顧妳的護理師很會打扮喔，待會我請她幫妳梳一下頭髮！」護理師也默契回應「沒問題！」陳志金後來也得知，阿嬤出門前一定都要梳頭。他也開心的說「這件美事，明年中秋，當阿嬤的家人聚在一起時，一定也會再談起。」

貼文一出，網友也紛紛留言，「這洋蔥好辣」、「遇到大心的醫護人員！感動萬分！」、「謝謝醫療人員溫暖的心。」、「好感動喔！又讓我流淚無法自拔，讓我深深地想起我的媽媽」、「真的非常謝謝你們！」、「醫病且醫心，感謝醫護人員」。

(中時新聞網)