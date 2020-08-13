法國國家統計局（INSEE）13日公布，第2季失業率由第1季的7.8％下滑至7.1％，來到1983年第2季以來的37年低點，但這歸因於在政府防疫封鎖措施下，民眾無法外出找工作。這類照國際勞工組織（ILO）定義正在謀職卻不視為失業的人數，在法國經濟活動人口的占比達6％，創2003年來新高。

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