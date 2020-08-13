法國Q2失業率降至37年低點 21:132020/08/13 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國國家統計局（INSEE）13日公布，第2季失業率由第1季的7.8％下滑至7.1％，來到1983年第2季以來的37年低點，但這歸因於在政府防疫封鎖措施下，民眾無法外出找工作。這類照國際勞工組織（ILO）定義正在謀職卻不視為失業的人數，在法國經濟活動人口的占比達6％，創2003年來新高。 (工商 ) #法國 #失業率 #國家統計局 #INSEE #歸因 也許您會感興趣 推薦閱讀 英Q2經濟崩跌兩成 富國最慘 04:102020/08/13 全球財經 法國選邊站 向地中海東部增兵 介入希土糾紛 11:442020/08/13 國際 來台近20年還是撤走 德意志證券17日熄燈 17:212020/08/13 財經 各國解封 軟性商品同步強彈 04:102020/08/13 全球財經 陸生成「反中仇陸」犧生品 馬英九籲：全國大學校院長一起抗議 10:002020/08/13 政治 遠距需求續燒 致新Q3營運看旺 04:102020/08/13 證券．權證 麥克羅伊設計名表 洋溢運動風 04:102020/08/13 運動天地 後疫情時代這樣找工作！從數據看2020下半年求職趨勢 08:232020/08/13 雜誌 騰訊Q2財報靚 網遊收入飆 04:102020/08/13 全球財經 熱映、泰博 躍居生技新獲利王 04:102020/08/13 財經要聞 財經熱門新聞 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 財經 鴻海法說爆超大驚奇 台股好戲在後頭 - 財經 川普封殺陸企的下一步 CNN：阿里巴巴上榜 - 財經 疫苗問世將打壓金價 分析師：一派胡言 - 財經 微軟9月推 雙螢幕手機 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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