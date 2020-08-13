新加坡金融管理局（MAS）13日宣布，將投注2.5億新元（1.82億美元），在未來3年加強金融科技創新，尤其著重人工智慧（AI）開發。MAS擬擴大資助初階技術實驗，將概念驗證補助計畫（POC）對這方面的補助額，提高1倍到40萬新元，並將資助額占合格計畫總成本比例的上限，由50％拉高至70％。

(工商 )