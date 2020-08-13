新加坡砸錢加強Fintech創新 首重AI 21:122020/08/13 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡金融管理局（MAS）13日宣布，將投注2.5億新元（1.82億美元），在未來3年加強金融科技創新，尤其著重人工智慧（AI）開發。MAS擬擴大資助初階技術實驗，將概念驗證補助計畫（POC）對這方面的補助額，提高1倍到40萬新元，並將資助額占合格計畫總成本比例的上限，由50％拉高至70％。 (工商 ) #加強 #AI #MAS #資助 #砸錢 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北砸550億 打造三鶯藝術城 04:102020/08/13 地方新聞 MoBagel 全方位AI價值創造者 04:102020/08/13 投資理財 金錢方面表裡不一！不貪財但最不缺錢的星座TOP4 00:312020/08/13 運勢 聯發科10月開課 培育AI人才 04:102020/08/13 產業．科技 所羅門AI 3D視覺系統 自動化展亮點 04:102020/08/13 投資理財 工研院開箱研發基地 科技抗疫hen厲害 10:252020/08/13 財經 西門子數位企業虛擬博覽會 8月14日登場 04:102020/08/13 證券．權證 《業績-文創》智冠上半年每股盈餘4.1元 創10年來同期新高 08:012020/08/13 財經 89項新科技！解密科技寶藏展 秀創新技術 04:102020/08/13 產業．科技 《半導體》聯發科攜台灣AI學校 培育跨領域終端人才 08:182020/08/13 財經 財經熱門新聞 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 即時 鴻海法說爆超大驚奇 台股好戲在後頭 - 財經 台積電斷貨 華為找誰救？美媒爆只剩1條活路 - 財經 友人押10張股王下場慘 老謝：大立光該為散戶想想 - 財經 快訊》和碩以每股87.5元收購股權 鎧勝私有化下市 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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