德國對前Wirecard主管發出追緝令 21:122020/08/13 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 曾是德國金融科技業明星的支付公司Wirecard，因爆出財報造假醜聞成過街老鼠，德國檢調單位對疑似潛逃出境的前Wirecard營運長馬薩利克（Jan Marsalek）發出通緝令，並公開呼籲社會大眾協尋他的下落。之前傳出馬薩利克逃到菲律賓然後轉往俄國，但檢調人員周三表示，對該嫌的跨國追緝目前仍無所獲。 (工商 ) #Wirecard #發出 #德國 #薩利克 #國對 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸韌性戰鬥 對美不失控不脫軌 04:102020/08/13 兩岸要聞 美國與邪惡軸心的距離 04:102020/08/13 時論廣場 機器人產學聯盟13日正式啟動 上銀捐贈機器人逾2千萬元 20:012020/08/13 財經 現在布局到年底 工業國成熟股市漲相佳 17:212020/08/13 財經 台灣保險滲透度 繼續蟬聯世界第一 09:002020/08/13 財經 川普拜登噴口水 互嗆對陸軟弱 04:102020/08/13 國際大事 大陸五大國有銀行：對個人房貸定價基準轉為LPR 11:522020/08/13 財經 蔡對美智庫演說 重申兩岸8字箴言 04:102020/08/13 政治要聞 陸生成「反中仇陸」犧生品 馬英九籲：全國大學校院長一起抗議 10:002020/08/13 政治 英Q2經濟崩跌兩成 富國最慘 04:102020/08/13 全球財經 財經熱門新聞 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 財經 鴻海法說爆超大驚奇 台股好戲在後頭 - 財經 川普封殺陸企的下一步 CNN：阿里巴巴上榜 - 財經 疫苗問世將打壓金價 分析師：一派胡言 - 財經 微軟9月推 雙螢幕手機 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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