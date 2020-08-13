曾是德國金融科技業明星的支付公司Wirecard，因爆出財報造假醜聞成過街老鼠，德國檢調單位對疑似潛逃出境的前Wirecard營運長馬薩利克（Jan Marsalek）發出通緝令，並公開呼籲社會大眾協尋他的下落。之前傳出馬薩利克逃到菲律賓然後轉往俄國，但檢調人員周三表示，對該嫌的跨國追緝目前仍無所獲。

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