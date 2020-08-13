高雄市長補選將於周六(15日)投票，三黨候選人無不卯足勁催票。資深媒體人黃暐瀚預言，高雄這一局有三不。

黃暐瀚在《暐瀚觀點》中表示，針對高雄市長補選有3個結論︰投票率不會太高、藍白不會贏、 民進黨候選人陳其邁不會太開心，就是這三不。

黃暐瀚表示，昨天遇到高雄市議員陳致中，他說很多民進黨里長們跟親戚朋友，8月15日已經訂好機票，要去澎湖參加花火節。加上國民黨及民眾黨支持者不會投給陳其邁。有民進黨支持者認為「我不投給他，他也會贏」，所以投票率基本上不會太高，因為選情並沒有那麼熱，補選原本投票率就不會很高。

黃暐瀚指出，陳其邁最近推出了一個廣告，把當初落選感言播出來，承認敗選並稱讚韓國瑜，代表陳其邁當時的風度是不錯的。但是陳其邁此次補選不會太開心，因為總統蔡英文在高雄拿到109萬票、罷免韓國瑜都開出了94萬票，陳其邁現在努力地拚命希望自己能夠至少達到2018年的74萬票。說不定他當選，但是票數不高，陳其邁就不會太開心。

(中時新聞網)