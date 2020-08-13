中天新聞 惹錯人！惡煞怒圍「統神」車 慘遭「統粉」肉搜

知名遊戲實況主「亞洲統神」張嘉航去年11月與老婆003開車行經新北市中和區景平路172巷口準備迴轉，意外發生行車糾紛，統神無懼對方人數眾多，雙方火爆對嗆，最後互告上警局，引爆網友熱議。事隔8個月，統神今(13日)在臉書透露與對方達成和解，還曝光了和解金數字，令上萬統粉直呼真的太佛心。

統神去年因為行車糾紛，與民眾爆發口角，事隔8個月，他也在臉書曝光最後結局，透露與對方在今日達成和解，也算是有個結果，「對方問我和解金，反正最後是收了5000元。這個5000元之後要怎麼運用，再告訴大家啦。」

統神文章一發出，瞬間吸引上萬網友圍觀，不少統粉更感動留言，大讚統神僅收5000元和解金太佛心，「真男人留後路給8+9」、「5000塊.......是瞧不起他們嗎？？」、「5000？佛心公司」、「怎麼不是7414元」、「這種人還和解，統神太佛心了吧」。

統神去年11月26日凌晨1時許，由景安路往復興路方向行駛，於景安路172巷口進行迴轉時，陳男開車自和平街右轉景安路後，發現迴轉車輛緊急煞停，導致20歲杜姓男子開車從後方追撞，所幸無人員受傷、3人無酒駕。陳男認為是統神迴轉才會造成車禍事故，雙方當場發生激烈爭吵，陳男甚至罵出「X你娘」等三字經，統神則拿出手機記錄，甚至於將影片上傳網路，引起不少網友討論。

後來，統神與哥哥國動開實況，被國動問：「知不知道你這次最失敗的點？就是沒講新的台詞！」不過隨即遭統神吐槽：「講什麼新台詞R，對面又不是跟我1 on 1。」國動聽完又吹捧弟弟一番，「今天知道你的真本領，跟中和飆仔一打十，我哪敢惹你？」

(中時新聞網)