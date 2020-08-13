美國勞工部13日上午公布的前周（8月8日為止的當周）新增的初次申請失業救濟金人數，自疫情於3月初在美國大爆炸以來，首度跌破百萬，降到96.3萬人，不但比前一個星期的118.6萬大幅下降，更遠低於經濟學家預估的108萬。對於因疫情蕭條衰敗的美國勞動市場，或許是個好消息。

據財經媒體MarketWatch，繼7月最後一周初次請領失業救濟金人數大減24.9萬人之後，上周再度滑落22.3萬人，也就是說，最近2個星期以來，申請失業救濟金的人數一口氣少了近50萬。

但數據大減出乎經濟學家意外，有專家認為，聯邦政府的每月600美元失業補助方案在7月31日到期，可能有部分民眾以為，他們不具申請失業救濟金的資格。

另外，當然不排除是就業市場大有改善。

新冠肺炎疫情3月在美國炸裂後，初次申請失業救濟金的人數就扶搖直上，其中3月底甚至飆上690萬人。疫情在美國鋪天蓋地前，每周平均新增人數僅20來萬，寫下接近半世紀以來的新低。

(中時 )