教育部體育署辦理的「騎亮台灣-票選最讚亮點自行車路線」活動，經過網路票選和專家評選後，列出15條各有特色的騎乘路線舉辦領騎活動，首場將於今年9月19日登場，地點是宜蘭縣雙園自行車道。

第1場領騎活動由宜蘭雙園自行車道揭開序幕，以「揪一揪，宜騎到雙園」為活動主題， 9月19日上午9點於羅東運動公園啟動， 8月18日上午10時會開放網路報名，完成網路報名並完騎者皆可獲得完騎好禮，這場領騎活動亦邀請「單車雙女神」單車網紅「松哥」陳松筠、單車界「神力女超人」陳榆妡，以及知名單車部落客Eddie Chen（陳忠利）擔任領騎嘉賓，帶領民眾透過雙腳踩踏騎乘，享受微風徐徐的舒適感及充滿活力的蘭陽風情。

這15場領騎活動路線中，今年11月14日舉辦的高雄市愛河蓮池潭自行車道，因為交通、住宿都方便，承辦單位體育署運動設施組認為最適合親子共乘，明年1月2日舉辦的台東縣鹿野自行車道則是最有挑戰的路線，因為地形高低起伏的丘陵，可以讓熱愛騎乘自行車的民眾有很棒的體驗。

體育署運動設施組推薦的風景最好的路線，是苗栗縣綠光海風自行車道，除了海岸線美景，途中也可以看到風力發電的大風車，領騎活動安排在明年3月20日春暖花開季節，同樣可以給騎乘該路段的車友一段難忘的回憶。

(中時 )