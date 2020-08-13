韓國瑜13日晚間在臉書承諾，大家團結一心、一起加油，高雄市長補選的選前之夜會到高雄幫李眉蓁加油打氣。高雄林小姐欲言又止，說「有祕辛...不講了」，最後強調希望韓國瑜不要再受傷害。

高雄市長補選選前之夜，韓國瑜是否現身幫國民黨候選人李眉蓁站台？韓國瑜13日晚間在臉書表示，「向各位好朋友報告，明天晚上我將和幾位志同道合的夥伴們一同到高雄，為參與高雄市長補選的李眉蓁議員加油打氣，也邀請所有支持我們的好朋友一同來現場，大家團結一心、一起加油。明晚見！」

一向支持韓國瑜的高雄林小姐晚間在直播中指出，韓國瑜最後還是答應了，發了穿雲箭。這跟韓國瑜個性有關，且韓國瑜畢竟還是忠貞的國民黨員，很多人去找他。

高雄林小姐認為，其實她個人是不希望韓國瑜再受傷，畢竟李眉蓁的提名跟韓國瑜無關，李眉蓁選舉背後獲益的一直也都不是韓國瑜。到時候，不來幫李眉蓁助選也是韓國瑜的錯，來助選了有甚麼萬一，也是韓國瑜的錯！

不過高雄林小姐欲言又止，說「有祕辛...不講了」，最後強調，韓國瑜決定就決定了，沒啥好說，既然韓國瑜作出選擇，就支持他！

(中時新聞網)