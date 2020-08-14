近年來全球暖化現象愈來愈嚴重，在本月初時歐洲多個國家都出現攝氏40度以上高溫，近日瑞士當地著名冰川也因高溫而融化崩塌，瞬間成了瀑布，網友看完影片後全都驚呆了。

綜合外媒報導，有登山客於8月6日拍到了海拔2650公尺的瑞士圖爾特曼 （Turtmann）冰川融化崩塌的影片，畫面中可以看到，先是冰川下緣緩緩洩出陣陣冰粒，接著上層的冰川整個大面積崩塌下來，瞬間成了一座瀑布，相當驚人。

一名登山愛好者佳娜．愛歇爾（Jana Eichel）就在推特上分享了圖爾特曼冰川從2011年至2019年的照片，可以發現冰川的厚度隨著時間一年比一年還薄，此次崩塌更讓冰川面積大幅減少；根據瑞士氣象服務機構的說法，雖然今年到7月底瑞士才出現第一波熱浪，但2020年這波熱浪是有史以來最熱的一年。

畫面曝光後，網友看了也相當難過，紛紛留言「太驚人了」、「地球真的生病了」、「真的沒有辦法來阻止這一切的悲劇繼續發生嗎？」

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(中時新聞網)