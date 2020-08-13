俄羅斯拔得頭籌，搶先全球核准第一支新冠肺炎疫苗，但除了俄羅斯總統普丁自己的女兒和菲律賓總統杜特蒂，國際間幾乎沒人敢嘗試，今年還有希望看到其他疫苗嗎？

包括《CNN》等國際媒體嘲諷，俄羅斯簡直把COVID-19（新冠肺炎，一稱武漢肺炎）疫苗研發當成太空競賽，不但一味地比快，還將疫苗取名「衛星5號（Sputnik V）」。

這支疫苗推出前只在76人身上進行第一和第二階段測試，也就是沒有完成臨床三期試驗，讓《CNN》評論員沃爾夫（Zachary B. Wolf）忍不住問：「普丁說很安全，你敢信嗎？」

普丁說自己的女兒已經率先接種，杜特蒂一向把普丁當「偶像」，也說要使用俄羅斯疫苗，還放話疫苗一抵達菲律賓，他會公開施打，相當樂意當實驗品。

以色列衛生部表示會檢視這支疫苗，如果合適的話，將和俄羅斯協商購買事宜；中亞國家哈薩克斯坦也表示出興趣，但除此之外，國際間包括俄羅斯本地科學家，幾乎是一面倒地不信任。

美國過敏與傳染病研究院主任、也是新冠肺炎抗疫大將佛奇（Anthony Fauci）就率先質疑，他說「有疫苗跟能證明疫苗安全有效，完全是兩回事」；歐洲衛生專家多半認為，缺乏完整的實驗資訊，這支疫苗很難取信大眾；德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）更說安全比搶快更重要。

我國疫情指揮中心指揮官陳時中也對疫苗保護力存疑，表示不會因為施打過俄羅斯疫苗，就開放入境台灣。WHO則表示還在和俄羅斯方面協商核可事宜，同樣不願意為這支疫苗背書。

俄羅斯疫苗搶快雖然不被信任，但關鍵是，會不會帶動其他國家加速投入疫苗研發的角力？

最可能眼紅俄羅斯發展的莫過於美國，美國總統川普期望抗疫成績拉抬選情，上週就喊話11月3日美國總統大選前就會有疫苗問世，不過美國疫苗學家霍特茲（Peter Hotez）馬上打臉：「不可能，就是不可能。」

美國第一家進入第三階段試驗的疫苗研發商是莫德納（Moderna），莫德納從7月開始招募第三階段受試者，預計9月完成招募，但目前進度緩慢。即使如期完成，接種第一劑疫苗後要等28天後才能接種第二劑，所以9月底才加入的受試者，10月底才能接種第二劑，還要靜待2週讓疫苗生效，屆時早就過了11月3日的投票日。

簡單來說，就算一切按時程表進行，專家認為莫德納疫苗最快問世的時間，是明年1月底。

目前全球超過100家公司與組織研發新冠肺炎疫苗，根據《紐約時報》報導，共計165支疫苗中，有31支展開人體實驗，其中8支疫苗進入關鍵的第三階段試驗。

第三階段試驗規模要夠大，才能找出是否有任何罕見而威脅生命的副作用。除了莫德納，英國牛津大學第三階段試驗也在全球各地展開，但牛津需要的受試者多達3萬人，也是大工程。

其實就連俄羅斯疫苗也不是馬上就能用，雖然通過俄羅斯官方審核，但真正的大規模施打，也要等到明年1月之後才能展開。

本來疫苗研發就要耗費數年，這次全球雖然都加快腳步，但拔得頭籌的俄羅斯備受質疑，更突顯再怎麼快都不能不顧安全，想要看到疫苗開始施打，今年恐怕希望渺茫。

(中時新聞網)