俄羅斯國防部稱，一架俄羅斯航空部隊的MiG-31戰鬥機，起落架故障，一個輪子丟失，在著陸時，起落架直接摩擦跑道，造成驚人的火花，所幸飛機與人員都還平安。

防衛部落格(Defense Blog)報導，消息人士說：「由於故障，一架MiG-31在彼爾姆的彼爾姆大薩維諾機場(Bolshoye Savino)緊急降落。」

MiG-31戰機掉輪子 起落架磨跑道造成驚人火花。(圖/youtube)

中央軍區的新聞證實，飛機降落在彼爾姆，起落架齒輪損壞，以迫降方式降落，飛機機身沒有損壞。

MiG-31 emergency landing at Bolshoye Savino russia

據當地消息來源稱，事件發生在一次訓練飛行中，戰機起飛後，地面控制人員通知飛行員，其中一個後輪有問題。於是戰機返回機場降落。新聞補充說：「機組人員以常規方式著陸。」

MiG-31戰機起落架特寫。(圖/微博)

由於起落架本身夠粗壯，這場迫降沒有造飛行員或地面人員受傷，連飛機本身都沒有任何損壞，技術人員開始著手更換損壞的輪子。

俄國戰機為了要適應留有風霜雨雪，甚至泥濘跑道，起落架都設計的相當粗壯，MiG-31也不例外，它的主輪為前往交錯的雙輪，這樣的設計是避免2個輪子都陷在同一個輪轍，有較大的抓地力。

MiG-31是俄羅斯的高速攔截型戰鬥機，利用戰機高速、強力雷達與遠程空對空飛彈，來攔遠距離空中目標，這是因應俄羅斯廣大領土所發展出來的，雖然問世很早，其科技性能也比不上Su-35，但是MiG-31仍然對俄羅斯空防相當重要。目前米高揚公司開始著手研製下一代的攔截機，暫名為MiG-41。

(中時新聞網)