後疫情時代有85％民眾宅在家，IKEA每年八月推出的年度新型錄，2021年商品仍有百項降價，平均降幅在20％、最高降價幅度有40％；根據IKEA台港澳行銷總監夏啟文指出，位於青埔商圈的桃園新店開幕二周以來，人潮與業績超過預期的7％，主要受惠周邊包括華泰名品城Outlet、新光影城與X-Park水族館等休閒機能強。

而對於北市敦北店換房東後是否續約，IKEA強調「目前不確定」；據悉，IKEA在台北內湖店目前正加緊趕工預計明年底登場，此亦牽動敦北店是否存續問題。

IKEA宜家家居2021年新型錄設定為「讓生活更美好的居家指南」，包括六種不同居家型態的佈置示範，以及七個讓居家生活更美好的指南，另外亦推出近千項新品，囊括所有居家空間需求；根據IKEA調查報告，2020年初全球經歷一場艱辛戰役，「家」成為人們的避風港與心靈支柱，幾近有85％民眾更重視在家個人隱私空間，相對也讓共用空間包括客廳、陽台、廚房等佈置相對很重要，在家時間變長前提下，廚房、園藝等佈置，多功能與彈性居住空間，白天是上班空間、晚上變成睡覺休閒空間，讓居家辦公空間從「將就」變「講究」，相對折疊式等功能的書桌、餐桌、書櫃等銷售逐步增強。

此外，延續過往，2021年新型錄除了增加千種新品，包括恐龍系列、ENEBY藍芽音響與IKEA新菜色外，超過百項商品再創低價，且新推PAX、BESTA、METOD等三大經典系統櫃滿額免運費。

(工商 )