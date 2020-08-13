新冠肺炎疫情接連在各國回溫，而且新增病例集中在40歲以下青壯人口，美國的兒童確診人數甚至暴增9成。年輕人感染新冠肺炎雖然多無大礙，傳染力卻不容小覷。

新冠肺炎（英文：Covid-19，一稱武漢肺炎）疫情再度延燒，這一次被感染的族群變成了年輕人。CNN引用世界衛生組織WHO的數據指出，過去5個月之內，全球兒童、青少年和年輕人的確診病例增加6倍，幼童病例增加更多，超過7倍。

在美國，幼童感染新冠病毒的病例，在過去1個月激增了9成，佛州增加比例甚至飆到137％。「說新冠病毒對兒童無害的說法相當不公平，」美國兒科傳染病委員會副主席歐利瑞（Sean O'Leary）說，短短幾個月內，多達90名兒童因為感染新冠肺炎而喪命，已經逼近每年死於流感的病童人數。

根據臨床病例顯示，感染新冠病毒的兒童，很少出現重症，死亡率也較低。不過新冠病毒對人體的影響目前還未知，專家擔憂，隨著病例變多，恐怕也會增加兒童演變成重症的機率。

目前包括德國、法國、瑞典，美國、加拿大、澳洲、日本、南韓等國，新增病例全都呈現年輕化的趨勢。

《 美國今日報（USA Today）》分析全美17州的新增病例數據，發現截至7月初為止，確診病例的大宗不再是中老年人，而是40歲以下的青壯人口。在加拿大，截至7月底為止，超過6成的每日新增病例，平均年齡不到39歲。日本在7月初的新增病例中，30歲以下的年輕族群一度佔8成之多。

原本已經趨緩的新冠疫情又死灰復燃，多數專家把矛頭指向年輕人疏於防疫。各國陸續解封之後，學生返校上課、畢業舞會、社團活動，年輕人湧入夜店和娛樂場所，都是疫情快速回流的原因。「對防疫鬆懈，沒能保持社交距離，提高年輕族群感染的風險。」WHO說。

各國臨床研究都顯示，年輕人感染新冠病毒，除了少數有慢性病史和其他疾病之外，症狀多半輕微，甚至於沒有症狀，但病毒卻可能趁機傳播給周圍的中老年人，導致演變成重症的機率也因而增加。

日本一項研究指出，40歲以下的感染者，多達4成以上並未出現任何症狀。南韓的研究則發現，在疫情高峰時，20多歲族群約佔確診病例總數的3成左右，而許多確診個案的接觸史也顯示，家中的年輕人在外面感染之後，回家再傳染給家裡的長輩和家人。

「年輕人也會被傳染，可能演變成重症，更會把病毒傳染給別人。」WHO大聲疾呼年輕族群防疫的重要性，公衛專家也呼籲防疫必須是不分時節的生活日常，要落實勤洗手、維持社交距離、避免群聚、以及戴口罩。

「我們不能光坐著等疫苗，等待奇蹟療法出現，」美國公衛總監亞當斯（Jerome Adams）說，年輕人也須採取和其他人一樣的防疫措施，以保護自己和他人。

(中時新聞網)