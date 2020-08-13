對於美國衛生部長阿札爾口誤事件，焦糖陳嘉行在臉書表示，美國政府當然也會蒐集輿情，因此他幫忙蒐集了一些酸美國衛生部長的政治人物、媒體及名嘴的言論。未來，這些人要申請美簽、綠卡或拜訪美國，這些資料就能讓美方參考。他開嗆，得罪美國政府的人還敢妄想選中華民國總統嗎？兩蔣都不敢了！
焦糖陳嘉行在臉書蒐集了一些酸美國衛生部長的政治人物、媒體及名嘴的言論，還說這些人以後要申請美簽、綠卡或為了政治利益得拜訪美國政府、商業團體及民間組織，這些數位資料就能讓美方參考。
焦糖陳嘉行開嗆，得罪美國政府的人還敢妄想選中華民國總統嗎？兩蔣都不敢了。所以看看這些名單就知道他們的人生天花板，是自己架出來的。
他所蒐集的名單如下：
1、聯合報 : 阿札爾只是個無良律師
2、國民黨前總統馬英九：中國攻台「首戰即終戰」，美國不會來救
3、國民黨前主席洪秀柱：他來台灣能做什麼？
4、國民黨邱淑媞：笨到歌頌他真要鬧全球笑話
5、國民黨市議員羅智強：總統府雞鳴狗盜帶風向，淺薄無知
6、國民黨智庫連勝文：English Tsai, not English Xi
7、國民黨市議員徐巧芯：總統府何必像戳到痛點大跳腳
8、國民黨立委鄭麗文：民進黨在那邊敲鑼打鼓
9、國民黨立委陳以信：政府為外國政要「開後門」
10、國民黨立委吳斯懷：國安高層們好大的膽子
11、國民黨立委陳玉珍：小明、陸配、陸生，比不上一個美國的部長
12、前國民黨立委陳學聖：民進黨陷在玩弄政治的喜悅
13、國民黨：跟AIT合演的一齣戲
14、國民黨：台美簽MOU根本毫無實質互惠
15、蘇益仁：台美友好的戲碼，有如政治秀
16、楊志良：呼籲阿札爾在台辭職
17、民眾黨謝立功：蔡政府單押美國 誤判情勢
18、深藍名嘴沈富雄：
他來到台灣，就等於是來到兩岸，來到中國，
所以他想到領導人就講習
19、深藍名嘴朱學恆：綠營瞎掰硬拗
焦糖陳嘉行還強調，歡迎網友補充避免遺珠之憾。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。