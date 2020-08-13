國道3北上48公里處， 驚傳1休旅車碰撞2小客車，1男1女受傷。(林俊翰翻攝)

今天晚上7點40分，在國道3北上48公里處，往新北市樹林區方向，驚傳1輛休旅車與2小客車碰撞，警消人員(隆恩分隊)及時抵達搶救，受傷人員為1男1女手部輕微擦傷，其中女生有胸痛的症狀，目前國道3號北上的車道為回堵的情形，詳細車禍原因仍進一步釐清中。

(中時新聞網)