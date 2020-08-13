國道3北上48公里處 驚傳1休旅車碰撞2小客車 1男1女受傷 21:392020/08/13 中時新聞網 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3北上48公里處， 驚傳1休旅車碰撞2小客車，1男1女受傷。(林俊翰翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3北上48公里處， 驚傳1休旅車碰撞2小客車，1男1女受傷。(林俊翰翻攝) 今天晚上7點40分，在國道3北上48公里處，往新北市樹林區方向，驚傳1輛休旅車與2小客車碰撞，警消人員(隆恩分隊)及時抵達搶救，受傷人員為1男1女手部輕微擦傷，其中女生有胸痛的症狀，目前國道3號北上的車道為回堵的情形，詳細車禍原因仍進一步釐清中。 (中時新聞網) #國道3 #48 #公里處 #驚傳 #休旅車 也許您會感興趣 推薦閱讀 不爽被放話處理！3員工狠殺錢莊老闆 焚屍邊烤肉「狂燒12小時」還搗碎骨頭 09:192020/08/13 社會 騎車低頭滑手機 新北加強取締 04:102020/08/13 地方新聞 潮境公園驚傳1男溺水 警消急送醫 15:412020/08/13 社會 太平山區逆向超車 BMW毀2電桿撞3車 車頭撞爛安全氣囊全爆 11:032020/08/13 社會 驚見高球場巨樹遭雷擊「碎屑散滿地」 球友嚇喊：快逃啊 12:392020/08/13 社會 生命鬥士健走中橫 以鋼鐵意志圓夢 11:462020/08/13 生活 生命鬥士健走中橫 以鋼鐵意志圓夢 11:382020/08/13 生活 桃園鐵路地下化 平鎮設臨時站 04:102020/08/13 地方新聞 公司勞資會議有開可避罰 如免死金牌 台南市成立率6都第1 20:492020/08/13 寶島 12位鋼鐵鬥士克服身障挑戰中橫行 20:472020/08/13 寶島 社會熱門新聞 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 重機停河堤汽車停車格 4天後驚見慘狀 木柵車主飆罵：鼠輩 - 社會 男師交纏小20歲白嫩女學生 全身鏡前合體 「四腳獸」片外流 - 社會 致命「性」吸引力？狂聞粉紅安全帽 內褲男趴機車「動次動次」 - 社會 不忍愛女截肢受苦 父一槍讓她解脫再舉槍陪葬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。