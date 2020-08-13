藝術家阿古斯（右，本名陳德平）為優人神鼓老泉山上劇場打造裝置藝術作品。左為藝術總監劉若瑀。（鄧博仁攝）

優人神鼓藝術總監劉若瑀，分享災後一年的心得，她表示，是失去讓她學會什麼是真正的擁有。（鄧博仁攝）

「一把火，燒掉所有的自以為是，那些安逸的狀態，讓我們重新有機會，回到在山中的家。」優人神鼓位於老泉山上的排練場，去年8月經歷大火，如今在眾人協助下慢慢重建，藝術總監劉若瑀表示，這把火帶她找回初心，「優人在山上起家，但長年忙於國際巡演，離家甚遠，忘了家才是最好的基地，把這裡照顧好了，就不用再東奔西跑了。」

劉若瑀表示，所謂的失去，並不是大火燒掉的一切，「而是在火災之前，我們就失去了許多東西。」劉若瑀表示，在火災及今年的疫情之前，有許多海外演出，她有天發現，怎麼團員已習慣住高級飯店，假如不住高級飯店還會覺得不好，「其實我們在大火發生之前，在安全的狀態下，就已經失去很多東西，是大火讓我們重新找回自己。」

劉若瑀說，她過往在演講場合，總是提到老泉山帶給她的力量，但過去20多年來，和山上的連結反而很少，新進團員也因為經常在外演出，和山一點都不熟，「這座山只好燒起來告訴我：你不要再東奔西跑、忙東忙西了，好好看看我，好好把這裡整理起來才是。」

老泉山是劉若瑀父親留給她的土地，劉若瑀說，當年軍人父親為了尋找宗祠用地，衝動買下這塊地，「但後來沒用上，爸爸把地留給我，這是他的愛，對我們來說，更有根的感覺。」

近一年來，團員、民眾、藝術家、宗教人士等近百人，一起齊心做木工、搬石頭，整理山上的生活空間，打造竹屋、廁所，並找到過往從未發現的水源，引水、堆肥，同時開始種菜，試著自給自足，重新向山學習過生活。

劉若瑀表示，這段日子像是回到和波蘭劇場大師果托夫斯基學習的日子，在山林裡訓練，開啟平常在平地未曾察覺到的身體使用方式，然而，卻有團員因為搬運木材不慎砸到腳而躲到旁邊哭泣，「我和團員分享，在困頓與茫茫不安的狀態下，經歷這一段，反而可以累積不同的力量。」

整理過後的山上劇場，舞台區已開始演出活動，排練場則需等台北市文化局審核，劉若瑀表示，評估跑完流程約需2年才能完成，「但現在團員和這裡更親近，回到一種安心打鼓、打禪與表演的生活。」

(中時 )