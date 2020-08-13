食品股王、烘焙原料大廠德麥（1264）董事會決議，將斥資4.6億元買下新北市五股工業區一處土地跟建物，預計打造成台北物流中心，藉此強化物流運輸效率。德麥發言人邱俊榮表示，目前公司在台中、高雄已分別設置自有的物流倉庫，屆時加上新的物流倉庫，則北、中、南物流布局版圖將更趨完整，有助公司中長期發展。

邱俊榮說，目前台北倉庫採取租用模式，在物流管理上相對受限，加上還有租金成本，因此，董事會決議購置台北物流倉庫，未來計畫把常溫、冷凍等不同溫層的倉儲設備，整合規劃在一起，可望大幅提高物流管理效率。由於目前該建物仍有租戶，估計最快將在2022年之後啟用。

此外，德麥13日公布半年報，上半年合併營收19.1億，年減2.23％；歸屬於母公司稅後淨利2.3億元，年減0.81％；每股稅後盈餘6.82元，略低於去年同期的6.87元，儘管受疫情衝擊，仍維持相對穩健。

邱俊榮說，上半年台灣市場仍是主要獲利貢獻來源，占比近八成，他不諱言，上半年台灣餐飲通路也受部分衝擊，但在新代理的品牌「Elle & Vire」及「LESCURE」挹注下，業績有不錯的成長空間；至於大陸市場獲利占比約一成多，下半年在新客戶、新通路持續拓展下，對營運仍有信心。

除台灣以外，德麥也在大陸持續投資擴廠，目前正在無錫興建一座全新廠房，邱俊榮說，該廠包含土地、設備等總投資超過1億元人民幣，預計今年底完工、明年上半年投產，將取代現有的廠房，並整合生產、倉儲、物流、辦公、烘焙教室等，讓整體製程更優化、提升管理效能，屆時最大產能將是目前產量的二倍以上。

(工商 )