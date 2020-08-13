受新冠肺炎疫情衝擊，天仁（1233）上半年合併營收8.96億元，年減18.53％；歸屬於母公司稅後淨利1,247.4萬元，年減85.43％；每股稅後盈餘0.14元，亦明顯少於去年同期的0.95元。

天仁總經理林仁宗表示，主要是受全球疫情封城鎖國等影響，外銷訂單明顯減少，該公司也撤掉越南、印尼、菲律賓三處的區域授權，加上內需部分因觀光客減少，茶葉零售也受影響。

不過，林仁宗強調，7月開始外銷逐漸回穩，內需市場也在振興消費氣氛下漸入佳境，加上暑假及國旅效應，旗下餐飲通路影響已明顯收斂，供應飯店的茶包備品等也從6月開始回溫，情況已漸趨好轉。

針對海外區域授權部分，林仁宗不諱言，越南、印尼、菲律賓在疫情後，由於當地政府封城等管制措施，消費信心明顯下滑，因此公司決定先撤掉三地的區域授權，重新整理後再評估，這部分權利金收入也會減少。

林仁宗表示，目前天仁海外市場還有香港、澳門、日本、新加坡、馬來西亞、美加地區等，但受疫情影響，經營也相對辛苦。

餐飲品牌方面，天仁旗下有「喫茶趣」餐廳、外帶茶飲「喫茶趣ToGo」及茶飲輕食品牌「CHAFFEE」。相較於茶葉零售，林仁宗表示，餐飲品牌的復原速度較快，7月表現已回溫、8月應該也不錯。

從合併營收表現來看，天仁單月合併營收年減幅，已從3～6月的雙位數衰退，7月份縮小至9.12％。累計上半年合併營收10.68億元，年減17.2％。

(工商 )