民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）宣布由加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）擔任競選搭檔，賀錦麗出線令矽谷鬆了一口氣，因為矽谷在她的選區，她熟稔科技議題，而且又與科技業高層交好。

拜登本人曾嚴厲抨擊科技大廠，但他選擇賀錦麗當副手，已經激起科技業的樂觀情緒。賀錦麗處理科技議題經驗豐富，而且與科技業高層關係良好，包括亞馬遜總法律顧問扎波斯基（David Zapolsky），和領英（LinkedIn）共同創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）等金主。

代表蘋果、Dropbox和eBay等企業的華盛頓遊說團體 Franklin Square Group共同創辦人塔尼連（Matt Tanielian）表示：「賀錦麗對科技業是很好的人選。她相當熟悉科技業的議題，不會推動任何棘手的政策。」

此外，賀錦麗與呼聲很高的拜登副手人選暨參議員華倫（Elizabeth Warren）的立場截然不同，最終由賀錦麗出線讓科技業放下心中大石。

先前角逐民主黨總統提名的華倫主張，將亞馬遜和谷歌等科技大廠分拆，激起其他總統參選人跟進，但賀錦麗從未支持這個構想。她在受訪時表示，科技業必須受到法令規範，讓美國民眾相信，用戶的隱私不會被犧牲。

部分專家指出，賀錦麗雖然不支持分拆科技巨擘，但她亟力保護消費者隱私。2012年在她擔任加州檢察總長期間，曾與蘋果、谷歌和其他科技平台達成協議，在消費者下載應用程式之前，先提供隱私政策資訊。

加州後來通過全美最嚴格的隱私法規，但目前尚未成為聯邦隱私標準。

有些專家認為，賀錦麗不太可能深入具體政策細項，可能在移民、智慧財產權，和寬頻等對科技業重要的大型議題，扮演重要角色。

(工商 )