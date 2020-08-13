大同13日宣布，大同太陽能事業繼台南七股案場引進日本雙日株式會社、日本四國電力公司兩合作夥伴後，再度引進國際策略投資人，以新台幣約15億元，出售孫公司勝陽能源90％股權給泰國國家石油公司（PTT Group）旗下專營電力與公共事業的GPSC全資子公司GRP。

大同6月下旬，先對旗下100％子公司志光能源增資新台幣2.5億元，再將志光能源股權出售給日本雙日株式會社、日本四國電力公司，參與志光能源位於台南市七股區三股子段太陽能電廠開發案，太陽能電廠第一期今年下半年開始建置，總容量約為85MW，是大同所投資單一最大容量太陽能電廠，也是已取得同意備案的專案中，全台規模最大的漁電共生案。

大同表示，大同太陽能子公司「大同永旭能源」，這次以新台幣約15億元，出售全資子公司「勝陽能源」90％股權，給泰國泰國國家石油公司（PTT Group）旗下專營電力與公共事業的GPSC百分之百投資的子公司GPR。截至2019年底為止，GPSC電力事業實績達5,026MW。再生能源的部分，GPSC除開發泰國本地市場外，也積極擴展海外市場，這次與大同合作是進入台灣市場的第一步。

大同指出，雙方將透過合作備忘錄的簽署，建立長期合作夥伴關係，未來將共同爭取台灣及東南亞市場商機，帶動大同集團在太陽能電廠建置與維運進一步的成長。

大同指出，太陽能電廠投資雖有長達20年穩定收入，資本支出回收期較長，為提高經營與資金效能，大同從民國104年起，規畫成立SPV（Special Purpose Vehicle, 特殊目的項目公司） 持有太陽能案場，並規劃以出售SPV股權的方式，提前收回資金並實現獲利，將資金用於擴建太陽能電廠或發展其他新事業，達到滾動式成長的目標。

大同表示，勝陽能源104年9月成立，是大同第1個設立的SPV公司，屬於非電業案之第三型太陽能公司，全部發電躉售予電力公司。截至109年7月底止，得標容量為55.82MW，掛錶容量為53.98MW，預計年底前全數併網發電。

大同指出，大同集團太陽能團隊在全台已完成建置858處以上太陽能電廠，與台電併聯發電量超過149MW。更擁有屋頂、地面、水上、畜電及漁電等不同類型太陽能電廠建置經驗。案場建置品質為業界翹楚，經歷各項風災及日趨嚴苛環境考驗，連續4年未有任何保險理賠，獲得合作方之讚賞。本案在股權交易完成後，「勝陽能源」所擁有之案場、智慧監控系統與所有之維運，也將持續由大同永旭能源負責。

(工商 )