使用乾洗手得小心中毒。美國FDA召回多款含甲醇的乾洗手，因為甲醇進入體內可能導致失明甚至致命。至於台灣產品有沒有疑慮，消保處已抽樣，結果近日就會公布。

美國FDA從6月開始展開大規模乾洗手召回行動，被FDA認定「有毒」的乾洗手從最初的14款迅速增加到135款，有些已勒令下架，有些則被建議下架。

這些乾洗手含有對人體有害的甲醇，幾乎都在墨西哥境內製造，在全美連鎖通路，例如沃爾瑪（Walmart）、Costco，以及各大藥妝店都買得到。

美國一直禁止乾洗手內加入甲醇，不過在這波召回行動中，竟然還發現有產品標示含乙醇，實際卻是用甲醇來魚目混珠。

甲醇成本相對乙醇來得便宜，又稱作工業用酒精或木精（wood alcohol），甲醇被皮膚吸收或誤食入體內會產生毒性，甲醇中毒症狀包括頭痛、嗜睡、噁心、嘔吐腹瀉，有些症狀甚至在接觸甲醇72小時後才會出現。

在最嚴重的情況下，甲醇中毒可能導致昏迷、癲癇、永久性失明、神經系統傷害。尤其如果是喝下肚，更有致命危險，小朋友容易誤食，要格外小心。

雖然這些有毒乾洗手主要在美國販售，但香港消委會3月抽驗香港市面的24款消毒酒精產品，也發現其中6款驗出微量甲醇，台灣消費者究竟能不能安心？

衛福部食藥署表示，只要領有藥品許可證的酒精、乾洗手產品，都經過食藥署審核把關，不會含有甲醇，民眾可以放心購買。

至於非藥用的乾洗手，目前還沒有納入經濟部標準檢驗局的強制檢驗商品，消基會6月曾針對6家網購平台，抽檢12項乾洗手產品，發現都沒有產品許可證，其中一半甚至連成分都標示不清，有沒有含甲醇不得而知。

行政院消保處則回應已注意到美國和香港的檢驗結果，消保官王德明表示已針對乾洗手完成抽樣，正在檢驗中，結果預計8月中旬公布。

疾管署推廣「內外夾弓大立腕」洗手7字訣。（圖片來源：鄭佳玲繪）

要避免用到含甲醇的乾洗手，平時切記認明藥品許可證，不使用來路不明的產品。美國FDA與CDC建議挑選含至少60%乙醇的乾洗手產品，但更好的方式其實是直接用肥皂和水洗手，藉著搓揉，病菌會跟著清水和肥皂離開雙手。

疾管署則推廣「內外夾弓大立腕」洗手7字訣，字字做到位，注意指尖、手指縫、虎口、手腕等容易被忽略的部位，持續清洗20秒，最後還要記得擦乾雙手，否則病菌不減反增。

如果在沒有清水的環境，必須使用乾洗手，也要將產品擠在手掌後持續搓揉到雙手乾燥，才能達到最佳效果。

(中時新聞網)