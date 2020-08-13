優人神鼓藝術總監劉若瑀，分享災後一年的心得，她表示，是失去讓她學會什麼是真正的擁有，重新學習和山一起生活。（鄧博仁攝）

整理過後的山上劇場，舞台區已開始演出活動，排練場則需等台北市文化局審核，走完流程約需2年完成。（鄧博仁攝）

劉若瑀近年想在金瓜石公園打造環境劇場，但因搬動石頭，造成地形改變，遭到檢舉，劉若瑀表示，她從這件事學到許多，並感謝有人提醒她，不該任意更動環境，「現在我們讓金瓜石恢復原有的模樣，未來會不變動任何地形，而是讓演員直接順應地形表演，這才是真正的環境劇場。」

劉若瑀表示，「任何來批評指教你的人，都是你的貴人，一定要虛心接受，這其中一定有寶貴禮物。」劉若瑀回憶，1998年《聽海之心》首登國家劇院，有劇評認為，這部作品在山上演得很好，到了劇院，顯得假仙，她沉澱了一番，並思考如何改進，「結果修改後再演出，法國亞維儂藝術節的藝術總監剛好在台下看表演，引薦我們到法國演出，真的要感謝劇評，說出真正的意見，才有後來的機會。」

劉若瑀表示，她年輕時有一次在石頭上打坐，一隻毛毛蟲爬過，她下意識把毛毛蟲揮到旁邊，毛毛蟲因此從高處墜落，「那一瞬間，我覺得自己怎麼這麼暴力？那隻毛毛蟲根本沒要傷害我的意思，只要讓它通過，它不會分泌液體，不會有害。這件事情一直提醒著我，當我的人生，一遇上過度執著的時候，就要懂得放下。」

這些年來，劉若瑀推動的藝術教育，景文高中優人表演藝術班，她在第10屆時畫下句點，放下了，優人神鼓於台北文山藝文中心經營的表演36房，也將結束，劉若瑀放下了，但位於金瓜石的環境劇場，劉若瑀說，那是她心中的夢想，希望明年繼續推動，「那裡的地形，可以打造定目劇，老泉山是家，那邊就是我們的發展基地。」

(中時 )