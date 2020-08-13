立法決定不開第二次臨時會，「紓困3.0」特別預算暫時無法處理。行政院今天表示錯愕，政院發言人丁怡銘說，紓困權宜之計，是先行動支前部分待執行預算，但仍盼立法院開議後盡快討論紓困3.0相關預算。

立法院原定下周舉行臨時會，處理總數2100億元的「紓困3.0」預算。未料開會前夕因朝野無法達成共識，就連民進黨團總召柯建銘也只能對立院同僚說「9月再見」。

丁怡銘說，全球經濟深受新冠肺炎疫情衝擊，台灣因為防疫有成，政府的紓困與振興方案發揮作用，因此經濟發展能夠維持動能，民間消費也能活絡起來，減班休息的勞工人數也大幅減少。但由於全球仍有第二波疫情，台灣許多以外銷為市場的產業、以國際客源為主的觀光業等，仍持續受到影響，相關業者需要政府持續紓困，也期待立法院盡快審議紓困3.0預算。

他表示，對於國民黨立院黨團拒絕召開臨時會，審查紓困3.0預算，政院表示錯愕，目前前期的紓困預算有些是執行到年底，2100億中已執行1300多億，尚有700億待執行，在紓困3.0中若有需要也將先就這部分來運用，若有不足之處，則將依據特別條例規定，先行動支一部分。雖有權宜之計，政院仍希望立院開議以後盡快討論紓困3.0相關預算，完備相關法律程序。

(中時 )