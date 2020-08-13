員工將錯就錯讓老闆傻眼，一名網友在臉書分享一段爆笑經歷，表示日前同事幫老闆刻了一個寫著「便當」的印章，同事回公司後，問原PO為什麼老闆要刻「便當」印章，好奇的原PO也想知道老闆到底想印在哪，結果老闆回來一看好無奈，公布真相讓大家笑翻。

網友在臉書社團「爆笑公社」分享一段經歷，表示同事幫老闆刻了一個印章，因為老闆外出，所以就先放在辦公桌上，「同事問我為什麼老闆要刻便當，我也很好奇老闆要蓋在哪裡」？結果老闆回來看到印章傻眼，才將兩人對話給原PO看。

老闆打錯字造成誤會(圖片取自/爆笑公社)

原來老闆是要同事刻「便章」（木頭製簡易使用印章），不小心打錯字打成「有空幫我刻一顆便當」，由於是老闆指令，同事也不敢質疑，回覆老闆「請問是印章嗎」、「四分章還七分章」？還直接打電話詢問老闆要多大的印章，因此一個「便當」印章就出現了。

原PO知道真相後笑到不行，表示以後看到老闆就會想到「便當」，已經回不去了，網友看完爆笑經歷，紛紛留言表示，印章店老闆應該更傻眼，「這輩子沒聽過這種要求」、「我要便當，你拿給我電風扇，我要無花果你給我牛仔褲」、「為避免浪費這顆印章，還是請老闆明天帶著身份證與戶口名簿，到戶政事務所將姓名變更為便當」、「還好你老闆沒遇到我，我會以為老闆要我幫忙他嗑一個便當！吃貨的世界你們不懂」。

(中時新聞網)