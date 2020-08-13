開學季即將到來，但新冠肺炎(COVID-19)尚未趨緩，幼幼口罩(2-4歲幼童)需求持續增加。經濟部今宣布，已協調廠商增產幼幼口罩80萬片，優先供給政府徵用。民眾如有幼幼口罩需求，可持幼童健保卡進行預購，每人每14天10片。

經濟部表示，幼幼口罩屬特定客群產品，自今年6月起開放部份銷售後，在通路端的鋪貨不若成人醫用口罩普及，因此民眾不易隨處購得。為確保實名制每人都買得到口罩，乃協調廠商在近期增加供應至少80萬片幼幼口罩，預計今年年底前可增到500萬片。

經濟部提醒，目前幼幼口罩(2-4歲幼童)及小童口罩(4-8歲兒童)均可於eMask口罩預購系統上，或持健保卡至四大超商之Kiosk事務機預購，並至指定通路門市領取。已截止的第14期從本月17日起至8月30日領取，下一期第15期則自8月24日起至8月26日開放預購。

(中時 )