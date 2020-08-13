1名男子驚覺女友將自己裸照傳給前任欣賞，氣極敗壞下立即特意挑選1張女友「白色瀑布」的特寫散播在網上，還言語恐嚇女友，若是再讓他發現把自己裸照傳給前任觀看，就立刻將她所有的私處照，全部上傳社群平台供網友們欣賞，女友害怕並向女友提出分手要求，也尋求法律途徑向他提出告訴，全案將男子以恐嚇猥褻等多項罪名合併判處10個月有期徒刑和罰金30萬元。

據了解，此名男子得知女友仍與前任有往來，且還私下透過社群媒體傳自己的裸照給前任欣賞，而且訊息框裡還流露出曖昧氣氛，男子得知後極為憤怒，立即女友相簿中，挑選一張她的私處下體「白色瀑布」，將它後製模糊後上傳到各個社群平台給網友欣賞，事後男子還言語恐嚇她，若再被發現與前任有曖昧，就立即將她所有的裸照公開在社群，女友得知後驚嚇不已，立即向男子提出分手，並立即向法院提出告訴。

法官傳喚到案時，根據女方的言詞認為，男子雖然有將上傳的不雅照後製模糊處理，卻仍可以看到女方私處的地方，已經犯下散播猥褻內容罪名，再者男子也曾言語恐嚇過女子，也已犯下恐嚇罪名，另外他還私自偷上女方的私人社群，綜合所有罪刑將男子判處10個月的有期徒刑和易科罰金30萬元。

(中時新聞網)